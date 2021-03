Controvento non è una tempesta. Per Calise il M5S aspetta solo Conte (Di giovedì 11 marzo 2021) “Siamo in attesa di Giuseppe Conte”, del manifesto Controvento presentato nella serata di ieri da Davide Casaleggio e Enrica Sabatini importa poco a Mauro Calise, politologo, studioso di leadership e partiti personali. A livello politico, i nodi che il Movimento 5 Stelle deve sciogliere non sono infatti relativi a una piattaforma online facilmente replicabile, ma riguardano la necessità di presentarsi come una forza politica che sappia parlare con gli elettori, ma che non si limiti a cannibalizzare il nuovo alleato, il Pd, come invece dicono i sondaggi. Professore, Movimento 5 Stelle e Pd sono in crisi. Perché? Così come il Pd, i 5 Stelle sono rimasti orfani della leadership e della linea. Bisogna tenere presente che sono questi i due punti nodali attorno a cui si muovono i partiti, ormai. In che senso? Non è che il partito ha una ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 marzo 2021) “Siamo in attesa di Giuseppe”, del manifestopresentato nella serata di ieri da Davide Casaleggio e Enrica Sabatini importa poco a Mauro, politologo, studioso di leadership e partiti personali. A livello politico, i nodi che il Movimento 5 Stelle deve sciogliere non sono infatti relativi a una piattaforma online facilmente replicabile, ma riguardano la necessità di presentarsi come una forza politica che sappia parlare con gli elettori, ma che non si limiti a cannibalizzare il nuovo alleato, il Pd, come invece dicono i sondaggi. Professore, Movimento 5 Stelle e Pd sono in crisi. Perché? Così come il Pd, i 5 Stelle sono rimasti orfani della leadership e della linea. Bisogna tenere presente che sono questi i due punti nodali attorno a cui si muovono i partiti, ormai. In che senso? Non è che il partito ha una ...

Advertising

fattoquotidiano : MOVIMENTO 5 STELLE Ieri l’erede ha presentato sul web il suo manifesto, Controvento: “Un testo sul metodo”, giura,… - formichenews : Controvento non è una tempesta. Per #Calise il #M5S aspetta solo #Conte. L'intervista di @sotgiusim ?? ??… - 00MrFrost00 : RT @BiondoNik: Dal mio 'inviato-infiltrato' a #controvento ricevo una slide fresca fresca made in #Rousseau. #Casaleggio sta fondando il su… - AntonioDonatoPa : RT @fenice_risorta: #controvento x non sentire la puzza che emanano? ?????? - DeShindig : @BiondoNik @ngiocoli @liberioltre @marcocanestrari Ho letto qualcosa sul controvento ma non preso dalla bolina dell… -