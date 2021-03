Atp Marsiglia 2021: programma e orari di venerdì 12 marzo con Sinner (Di giovedì 11 marzo 2021) Il programma, l’ordine di gioco e gli orari di venerdì 12 marzo, per quanto concerne l’Atp 250 di Marsiglia 2021. Jannik Sinner sarà il protagonista della giornata dedicata ai quarti di finale, opposto a Daniil Medvedev, testa di serie numero 1 del seeding e favorito per la vittoria finale. In campo anche Stefanos Tsitsipas, atteso da Pierre-Hugues Herbert, atleta di casa. L’ultima sfida sarà rappresentata da un derby transalpino, tra Arthur Rinderknech e Ugo Humbert. CENTRAL dalle ore 12.30 – Arends/Pel vs Lammons/Withrow non prima delle ore 14.30 – (3) Khachanov vs (Q) Ebden a seguire – (1) Medvedev vs Sinner non prima delle ore 17.30 – Herbert vs (2) Tsitsipas a seguire – (Q) Rinderknech vs (4) Humbert SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Il, l’ordine di gioco e glidi12, per quanto concerne l’Atp 250 di. Janniksarà il protagonista della giornata dedicata ai quarti di finale, opposto a Daniil Medvedev, testa di serie numero 1 del seeding e favorito per la vittoria finale. In campo anche Stefanos Tsitsipas, atteso da Pierre-Hugues Herbert, atleta di casa. L’ultima sfida sarà rappresentata da un derby transalpino, tra Arthur Rinderknech e Ugo Humbert. CENTRAL dalle ore 12.30 – Arends/Pel vs Lammons/Withrow non prima delle ore 14.30 – (3) Khachanov vs (Q) Ebden a seguire – (1) Medvedev vsnon prima delle ore 17.30 – Herbert vs (2) Tsitsipas a seguire – (Q) Rinderknech vs (4) Humbert SportFace.

Advertising

zazoomblog : Atp Marsiglia 2021: Medvedev supera Gerasimov e aspetta Sinner super Tsitsipas - #Marsiglia #2021: #Medvedev… - sportface2016 : #ATPMarsiglia 2021: #Medvedev e #Tsitsipas vittoriosi - zazoomblog : Sinner-Medvedev in tv: data orario canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2021 - #Sinner-Medvedev #orario… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: 12 mesi dopo, a Marsiglia sarà ancora @janniksin ???? vs @DaniilMedwed ???? Stavolta ai QF: nel 2020 agli ottavi il russo vi… - lorenzofares : 12 mesi dopo, a Marsiglia sarà ancora @janniksin ???? vs @DaniilMedwed ???? Stavolta ai QF: nel 2020 agli ottavi il ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Marsiglia Tennis, ATP Dubai: Nadal rinuncia anche alla wild card 'Non sono ancora pronto' Tennis Federer: 'Felice di essere tornato: è stata lunga e dura' 11 ORE FA ATP, Marsiglia Sinner batte Gaston e va ai quarti all ATP di Marsiglia 12 ORE FA

Open 13 Provence, Jannik Sinner batte Hugo Gaston Bordighera. Jannik Sinner supera in due set Hugo Gaston al secondo turno dell'Open 13 Provence. Dopo aver battuto Grégoire Barrère al primo turno del torneo Atp 250 in corso a Marsiglia, in Francia, il tennista che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera ieri ha vinto contro l'avversario francese, n. 166 della classifica Atp, per 6 - 4 6 - 1 dopo ...

Atp Marsiglia: 2-0 a Gaston, Sinner ai quarti ANSA Nuova Europa Federer a Doha si ferma contro Basilashvili, domani Sinner-Medvedev a Marsiglia Il rientro di Roger Federer si ferma ai quarti di Doha: mercoledì al debutto l’aveva spuntata 7-5 al terzo set contro Daniel Evans, nei quarti ha perso, sempre 7-5 al terzo set, contro Nikoloz Basilas ...

Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2021 Atp Marsiglia 2021: come e quando seguire il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per i quarti di finale del torneo transalpino.

Tennis Federer: 'Felice di essere tornato: è stata lunga e dura' 11 ORE FASinner batte Gaston e va ai quarti alldi12 ORE FABordighera. Jannik Sinner supera in due set Hugo Gaston al secondo turno dell'Open 13 Provence. Dopo aver battuto Grégoire Barrère al primo turno del torneo250 in corso a, in Francia, il tennista che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera ieri ha vinto contro l'avversario francese, n. 166 della classifica, per 6 - 4 6 - 1 dopo ...Il rientro di Roger Federer si ferma ai quarti di Doha: mercoledì al debutto l’aveva spuntata 7-5 al terzo set contro Daniel Evans, nei quarti ha perso, sempre 7-5 al terzo set, contro Nikoloz Basilas ...Atp Marsiglia 2021: come e quando seguire il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per i quarti di finale del torneo transalpino.