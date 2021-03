Astrazeneca | Danimarca sospende l' utilizzo | «Gravi casi di coaguli nel sangue» Aifa vieta altro lotto in Italia Stop anche da Islanda e Norvegia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccini, lafrena. L'autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccinodopo la segnalazione di alcuni...

Sono ore concitate attorno al vaccino. Lasospende per precauzione l'uso del siero dopo alcuni casi di coagulazione del sangue e problemi di circolazione in persone a cui è stato somministrato il siero. Ad ...Roma " Stop all'uso del vaccinoinper il rischio di effetti collaterali potenzialmente seri . Lo ha deciso il ministro della Salute, dopo diversi casi di formazione di coaguli di sangue e problemi di ...Il lotto di vaccino Astrazeneca che è stato sospeso in via precauzionale dall’Austria, seguita tra ieri e oggi da Estonia, Lituania, Lussemburgo e Danimarca non è arrivato in Italia. L’Aifa infatti ...Ancora problemi per il vaccino di AstraZeneca/Oxford in seguito alla sospensione di un lotto specifico imposto dall’autorità sanitaria del governo austriaco, come forma di precauzione dopo la morte di ...