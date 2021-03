Anche Zayn Malik contro i Grammy: «Manderò dei dolci per essere considerato» (Di giovedì 11 marzo 2021) A pochi giorni dalla cerimonia dei Grammy Awards che si terrà la notte tra il 14 e il 15 marzo allo Staples Center di Los Angeles, diversi scossoni cercano di far traballare un premio che negli ultimi tempi non ne sta azzeccando una. Dopo il polverone sollevato da The Weeknd, che nonostante il successo dell’album After Hour e l’esibizione all’ultimo Super Bowl non ha ottenuto nessuna nomination («Questa situazione mi ha colpito come un fulmine a ciel sereno» ha raccontato a Billboard), adesso è il turno di Zayn Malik, che affida a Twitter il suo sfogo contro i Grammy accusando l’organizzazione di essere tutto tranne che inclusiva. https://twitter.com/zaynmalik/status/1369348492141998081 Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) A pochi giorni dalla cerimonia dei Grammy Awards che si terrà la notte tra il 14 e il 15 marzo allo Staples Center di Los Angeles, diversi scossoni cercano di far traballare un premio che negli ultimi tempi non ne sta azzeccando una. Dopo il polverone sollevato da The Weeknd, che nonostante il successo dell’album After Hour e l’esibizione all’ultimo Super Bowl non ha ottenuto nessuna nomination («Questa situazione mi ha colpito come un fulmine a ciel sereno» ha raccontato a Billboard), adesso è il turno di Zayn Malik, che affida a Twitter il suo sfogo contro i Grammy accusando l’organizzazione di essere tutto tranne che inclusiva. https://twitter.com/zaynmalik/status/1369348492141998081

