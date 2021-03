Alda D’Eusanio, la delusione è tanta: le riflessioni della donna (Di giovedì 11 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice tv Alda D’Eusanio ha vissuto un periodo un po’ difficile recentemente e non ha potuto proprio celare la sua delusione. Alda D’Eusanio, volto noto della televisione italiana da moltissimi anni, a quanto pare ha confessato recentemente una grande delusione che ha vissuto. La sua ultima apparizione televisiva risale alla partecipazione al Grande Fratello Leggi su youmovies (Di giovedì 11 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice tvha vissuto un periodo un po’ difficile recentemente e non ha potuto proprio celare la sua, volto nototelevisione italiana da moltissimi anni, a quanto pare ha confessato recentemente una grandeche ha vissuto. La sua ultima apparizione televisiva risale alla partecipazione al Grande Fratello

Advertising

maamorechecosa : RT @partesipanti: io come alda d’eusanio - LimonisignorAA : RT @partesipanti: io come alda d’eusanio - Addictedtolife5 : RT @partesipanti: io come alda d’eusanio - tranviadeseo : RT @partesipanti: io come alda d’eusanio - partesipanti : io come alda d’eusanio -

Ultime Notizie dalla rete : Alda D’Eusanio Grande Fratello Vip, grave lutto per Dayane Mello: è morto suo fratello Lucas Corriere della Sera