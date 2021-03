“Vi piacciono le mie te**e?”: gli scatti bollenti su Instagram di Arisa, versione body positive (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per una donna, l’accettazione del proprio corpo,è sicuramente molto importante. Questa ci aiuta infatti ad accettarsi principalmente come persona, permettendoci di stabilire una piena confidenza con noi stessi. Di recente proprio su questo argomento è intervenuta la cantante, reduce dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Arisa. Attraverso il suo canale social di Instagram, la L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per una donna, l’accettazione del proprio corpo,è sicuramente molto importante. Questa ci aiuta infatti ad accettarsi principalmente come persona, permettendoci di stabilire una piena confidenza con noi stessi. Di recente proprio su questo argomento è intervenuta la cantante, reduce dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo,. Attraverso il suo canale social di, la L'articolo NewNotizie.it.

