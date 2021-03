Vaccino Covid, Di Naro (Adienne): “Produzione Sputnik non da luglio, non sappiamo quando partirà” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Noi abbiamo firmato un mese fa questo accordo con il Fondo di investimento russo. Ora siamo in una fase di trasferimento tecnologico pertanto non siamo in grado di dire quando inizierà la Produzione e per quali quantità. Tutte le informazioni che circolano sui media che Adienne a luglio produrrà 10 milioni di dosi sono balle”. Così con Adnkronos/Labitalia, Antonio Di Naro, presidente e fondatore di Adienne Pharma e Biotech, la società farmaceutica che ha raggiunto l’accordo con il fondo sovrano russo per la Produzione in Brianza del Vaccino russo anti Covid-19 Sputnik, in particolare nel proprio stabilimento di Caponago vicino Monza in Lombardia. E al riguardo Di Naro chiarisce che i tempi per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Noi abbiamo firmato un mese fa questo accordo con il Fondo di investimento russo. Ora siamo in una fase di trasferimento tecnologico pertanto non siamo in grado di direinizierà lae per quali quantità. Tutte le informazioni che circolano sui media cheprodurrà 10 milioni di dosi sono balle”. Così con Adnkronos/Labitalia, Antonio Di, presidente e fondatore diPharma e Biotech, la società farmaceutica che ha raggiunto l’accordo con il fondo sovrano russo per lain Brianza delrusso anti-19, in particolare nel proprio stabilimento di Caponago vicino Monza in Lombardia. E al riguardo Dichiarisce che i tempi per ...

