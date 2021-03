Spese illecite in Sardegna | condannati in via definitiva tre ex consiglieri | il sardista Atzeri verso il carcere Per altri scatta la prescrizione

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Rischia ill’ex capogruppo del Partito Sardo d’Azione della RegioneGiuseppe, condannato in viaa quattro anni e nove mesi per l’uso illecito di fondi destinati ai gruppi consiliari del Consiglio regionale. Come riferiscono La Nuovae L’Unione Sarda, il suo legale, Agostinangelo Marras, ha chiesto per il suo assistito la possibilità di scontare la pena ai domiciliari, considerati l’età e i problemi di salute. È probabile però che la decisione dei giudici arrivi solo dopo l’ingresso in. La Cassazione ha reso definitive anche le condanne a 3 anni per gli exdell’Udc Alberto e Vittorio Randazzo, dichiarando inammissibili i loro ricorsi: i due eviteranno il...

Ultime Notizie dalla rete : Spese illecite

Il Fatto Quotidiano

Annullate infine senza rinvio per intervenuta prescrizione sulle spese illecite contestate fino a settembre 2007, le condanne nei confronti di Oscar Cherchi, Maria Grazia Caligaris, Sergio Marracini, ...Rischia il carcere l'ex capogruppo del Partito Sardo d'Azione della Regione Sardegna Giuseppe Atzeri, condannato in via definitiva a quattro anni e nove mesi per l'uso illecito di fondi destinati ai gruppi consiliari del Consiglio regionale. Ha sottratto 600mila euro a un'azienda in fallimento, per questo la guardia di finanza ha messo nel mirino un imprenditore di Arezzo. L'uomo è stato ...