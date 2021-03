Salvini: “Nuovo gruppo in Europa per la Lega con ungheresi e polacchi. No al Ppe” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Salvini annuncia la creazione di un Nuovo gruppo in Europa per la Lega con polacchi e ungheresi La svolta europeista (e moderata) della Lega iniziata con il sostegno al governo Draghi e proseguita con il voto a favore del Recovery Fund sta perdendo pezzi. Il leader Matteo Salvini ha infatti annunciato la creazione di un Nuovo gruppo sovranista al Parlamento Europeo con il partito ungherese di Viktor Orban e con Fidesz e Diritto e Giustizia (PiS), il gruppo polacco estremista di Jaros?aw Kaczynski, che al momento sta nel gruppo Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei insieme a Fratelli d’Italia. Salvini esclude così l’intenzione di entrare nel ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021)annuncia la creazione di uninper laconLa svolta europeista (e moderata) dellainiziata con il sostegno al governo Draghi e proseguita con il voto a favore del Recovery Fund sta perdendo pezzi. Il leader Matteoha infatti annunciato la creazione di unsovranista al Parlamento Europeo con il partito ungherese di Viktor Orban e con Fidesz e Diritto e Giustizia (PiS), ilpolacco estremista di Jaros?aw Kaczynski, che al momento sta nelPartito dei Conservatori e dei Riformisti Europei insieme a Fratelli d’Italia.esclude così l’intenzione di entrare nel ...

