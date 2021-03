Programma per l’Italia, ecco il comitato ‘neoliberale’ con Cottarelli, Calenda e Bonino (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “La nostra non è una discesa in campo”, lo chiarisce subito Carlo Cottarelli durante la presentazione di ‘Programma per l’Italia’, il comitato scientifico composto da circa 20 membri di stampo liberaldemocratico, che l’economista è stato chiamato a presiedere. A farne parte saranno i partiti appunto di area liberaldemocratica tra cui Azione di Carlo Calenda, Più Europa con Emma Bonino, il Partito repubblicano italiano, Ali (alleanza liberaldemocratica per l’Italia), i Liberali. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “La nostra non è una discesa in campo”, lo chiarisce subito Carlo Cottarelli durante la presentazione di ‘Programma per l’Italia’, il comitato scientifico composto da circa 20 membri di stampo liberaldemocratico, che l’economista è stato chiamato a presiedere. A farne parte saranno i partiti appunto di area liberaldemocratica tra cui Azione di Carlo Calenda, Più Europa con Emma Bonino, il Partito repubblicano italiano, Ali (alleanza liberaldemocratica per l’Italia), i Liberali.

CottarelliCPI : Ringrazio Azione, +Europa e gli altri promotori per avermi chiesto di presiedere il Comitato scientifico 'Programma… - Azione_it : Domani alle 11 la presentazione del comitato 'Un programma per l'Italia', presieduto da @CottarelliCPI. Forze e ide… - Piu_Europa : ??Nasce il Comitato per il 'Programma per l'Italia': le forze libdem, europeiste e riformiste insieme per elaborare… - RisatoNicola : RT @microcerotis: @RisatoNicola @ValeMameli 9 Giugno 2015-Governo Renzi Procedura aperta per l’affidamento del Servizio specialistico di as… - EURACTIVItalia : Il #ParlamentoUE ha approvato il programma #InvestEu, che prevede di raccogliere 400 miliardi di euro di investimen… -