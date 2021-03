Pioli: “Cavalchiamo le onde positive e diamoci slancio” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la sfida con il Manchester United in conferenza stampa. Quando giochiamo intensamente possiamo fare bene e ci siamo preparati così per lo United. Il Manchester mi ha impressionato molto nel derby, vincendo meritatamente con una prestazione di qualità e quantità. Siamo contenti di Dalot, ma le decisioni sul suo futuro non le prendo io. Non credo si possa parlare di finale anticipata, ci sono tante squadre che hanno possibilità di vincere, ma è una partita prestigiosa, da giocare con grande convinzione. Stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni. Maldini ha detto che ci vogliono almeno un paio di anni di presenza fissa in Champions League per pensare di tornare a competere a certi livelli. Quindi facciamo questa strada con entusiasmo e convinzione. O ci facciamo travolgere dalle onde negative o ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato la sfida con il Manchester United in conferenza stampa. Quando giochiamo intensamente possiamo fare bene e ci siamo preparati così per lo United. Il Manchester mi ha impressionato molto nel derby, vincendo meritatamente con una prestazione di qualità e quantità. Siamo contenti di Dalot, ma le decisioni sul suo futuro non le prendo io. Non credo si possa parlare di finale anticipata, ci sono tante squadre che hanno possibilità di vincere, ma è una partita prestigiosa, da giocare con grande convinzione. Stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni. Maldini ha detto che ci vogliono almeno un paio di anni di presenza fissa in Champions League per pensare di tornare a competere a certi livelli. Quindi facciamo questa strada con entusiasmo e convinzione. O ci facciamo travolgere dallenegative o ...

