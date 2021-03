Perché la Russia sta rallentando Twitter (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)In Russia il Roskomnadzor, l’autorità federale per il controllo delle comunicazioni, ha rallentato la velocità dei servizi di Twitter e ne ha minacciato il totale oscuramento, per non aver rimosso circa 3mila post dichiarati illegali dalle leggi locali. A seguito delle manifestazioni di protesta contro l’arresto dell’oppositore Alexei Navalny, le autorità russe hanno minacciato di denunciare Twitter, Tik Tok e Facebook se non avessero cancellato alcuni post legati alle proteste. Tra i contenuti sotto accusa un post in cui, secondo le autorità, anche i minori erano stati invitati a prendere parte alle manifestazioni contro il governo. Le denunce sono poi effettivamente scattate all’inizio del mese. Rispetto al nuovo blocco, invece, l’accusa ufficiale mossa ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Inil Roskomnadzor, l’autorità federale per il controllo delle comunicazioni, ha rallentato la velocità dei servizi die ne ha minacciato il totale oscuramento, per non aver rimosso circa 3mila post dichiarati illegali dalle leggi locali. A seguito delle manifestazioni di protesta contro l’arresto dell’oppositore Alexei Navalny, le autorità russe hanno minacciato di denunciare, Tik Tok e Facebook se non avessero cancellato alcuni post legati alle proteste. Tra i contenuti sotto accusa un post in cui, secondo le autorità, anche i minori erano stati invitati a prendere parte alle manifestazioni contro il governo. Le denunce sono poi effettivamente scattate all’inizio del mese. Rispetto al nuovo blocco, invece, l’accusa ufficiale mossa ...

