Palestre e piscine chiuse da 4 mesi con perdite di 10 miliardi. “Subito ristori adeguati” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Palestre e piscine sono chiuse da quattro mesi e i rappresentanti del settore chiedono al governo ristori congrui per il danno economico Subito finora. Si tratta di circa 10 miliardi di euro di perdite stimate e quasi un milione di lavoratori rimasti a casa. La chiusura infatti riguarda 180 mila imprese, che contano oltre 700 mila addetti dipendenti e 280 mila professionisti. Un intero comparto in ginocchio. Palestre e piscine chiedono ristori nel dl Sostegni Sì, perché se gli impianti sportivi hanno potuto riaprire per soli cinque mesi, adeguandosi alle richieste del Comitato tecnico-scientifico ma perdendo comunue altre quote importanti di fatturato, in realtà è un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar –sonoda quattroe i rappresentanti del settore chiedono al governocongrui per il danno economicofinora. Si tratta di circa 10di euro distimate e quasi un milione di lavoratori rimasti a casa. La chiusura infatti riguarda 180 mila imprese, che contano oltre 700 mila addetti dipendenti e 280 mila professionisti. Un intero comparto in ginocchio.chiedononel dl Sostegni Sì, perché se gli impianti sportivi hanno potuto riaprire per soli cinque, adeguandosi alle richieste del Comitato tecnico-scientifico ma perdendo comunue altre quote importanti di fatturato, in realtà è un ...

