“Non volevo restassi da sola nelle sue mani”, l’ultimo messaggio sullo specchio della madre di Edith (Di mercoledì 10 marzo 2021) . Avrebbe lasciato tanti messaggi per casa la notte tra domenica e lunedì quando Patrizia C., secondo la Procura che ha emesso un decreto di fermo, avrebbe ucciso la figlia di 2 anni Edith. Su uno di questi scrive: “Scusa piccola ma non potevo permettere che restassi nelle sue mani da sola”. Al vaglio degli inquirenti ora ci sono le ultime chiamate e gli ultimi messaggi tra la donna e l’ex marito. Comprese le ultime parole che invia all’uomo:”Chiama la polizia, Edith non c’è più”. “Scusa piccola ma non potevo permettere che restassi nelle sue mani da sola”. Così Patrizia C. ha scritto in un biglietto lasciato in casa prima di uccidere – secondo quanto precisa la Procura che ha emesso un decreto di fermo – la figlia di ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) . Avrebbe lasciato tanti messaggi per casa la notte tra domenica e lunedì quando Patrizia C., secondo la Procura che ha emesso un decreto di fermo, avrebbe ucciso la figlia di 2 anni. Su uno di questi scrive: “Scusa piccola ma non potevo permettere chesueda”. Al vaglio degli inquirenti ora ci sono le ultime chiamate e gli ultimi messaggi tra la donna e l’ex marito. Comprese le ultime parole che invia all’uomo:”Chiama la polizia,non c’è più”. “Scusa piccola ma non potevo permettere chesueda”. Così Patrizia C. ha scritto in un biglietto lasciato in casa prima di uccidere – secondo quanto precisa la Procura che ha emesso un decreto di fermo – la figlia di ...

