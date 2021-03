Advertising

solocine : Nastri docu, vincono il Totti di Infascelli e Rossellinis -

Ultime Notizie dalla rete : Nastri docu

ANSA Nuova Europa

Tornando ai vincitori deiMi chiamo Francesco Totti riceve anche il Premio per il protagonista dell'anno, ovviamente Francesco Totti che ha messo in campo, oltre il pallone, la sua immagine, ...... ma in un campo diverso rispetto a quelli in erba che calcava da calciatore: il Pupone è stato infatti protagonista aid'Argento 2021. Mi chiamo Francesco Totti , il- film a lui dedicato ...Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli è il Nastro d'Argento 2021 per il Cinema del reale, mentre The Rossellinis di Alessandro Rossellini, ritratto di una famiglia allargata, il miglior documen ...C'è anche Mi chiamo Francesco Totti tra i documentari premiati ai Nastri d'Argento 2021: ecco tutti i vincitori.