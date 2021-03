Maria Elena Boschi denuncia uno stalker: perseguitata su Instagram e con mail e telefonate (Di mercoledì 10 marzo 2021) mail, telefonate, attacchi sul suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi Maria Elena Boschi si è presentata in Procura a Roma per denunciare uno stalker, poi è stata ascoltata dalla polizia giudiziaria come prevede la legge sulla violenza di genere. Lo riporta Il Messaggero. Non è la prima volta che la capogruppo di Italia Viva è vittima di un molestatore: nel 2017 un uomo era stato condannato dopo averla ripetutamente perseguitata con più di mille messaggi in pochi mesi. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 marzo 2021), attacchi sul suo profilo. Nei giorni scorsisi è presentata in Procura a Roma perre uno, poi è stata ascoltata dalla polizia giudiziaria come prevede la legge sulla violenza di genere. Lo riporta Il Messaggero. Non è la prima volta che la capogruppo di Italia Viva è vittima di un molestatore: nel 2017 un uomo era stato condannato dopo averla ripetutamentecon più di mille messaggi in pochi mesi.

