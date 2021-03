M5s, oggi Casaleggio jr presenta ControVento (Di mercoledì 10 marzo 2021) Riassetto interno dei Cinquestelle con le due correnti sempe più evidenti: da una parte Grillo e Conte dall'altra Casaleggio e Rosseau. In mezzo ci sono però tanti soldi: 450mila euro della ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Riassetto interno dei Cinquestelle con le due correnti sempe più evidenti: da una parte Grillo e Conte dall'altrae Rosseau. In mezzo ci sono però tanti soldi: 450mila euro della ...

Advertising

CarloCalenda : L’ho citato stasera in TV. Il mio intervento alla festa de l’Unita’ a agosto ‘19 per spiegare ai militanti le ragi… - M5S_Europa : Oggi @LaStampa torna sulla vendita di armi italiane nella guerra in #Yemen. #Renzi detiene un macabro record: oltre… - M5S_Europa : La proposta di una #goldenrule su investimenti verdi e digitali, avanzata dal #M5S e oggi fatta propria da… - rombi_ti : RT @RobertoMerlino1: Siete d’accordo con me che se ci fossero stati giornali e tv per lo meno onesti intellettualmente, oggi Conte sarebbe… - TerraAriaFuoco : Affidare la direzione del #PD a un uomo capace di non subire la sudditanza del M5S. Finalmente il primo discorso in… -