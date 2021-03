Lockdown | slitta ancora la decisione Ecco la ragione ufficiale e le indiscrezioni | volano stracci al vertice? Draghi nei guai

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Attesa ieri, dunque posticipata a oggi, mercoledì 10 marzo. Ma lafinale sulla nuova stretta anti-coronavirus, a venerdì in Consiglio dei Ministri. Ufficialmente perché il governo di Mariovuole attendere dati più aggiornati sui contagi rispetto a quelli sul tavolo della cabina di regia che si era riunita nel pomeriggio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza proprio di. Eppure, non è difficile ipotizzare che lo scontro sulle nuove misure sia molto aspro, duro, difficile da risolvere. Retroscena di stampa infatti hanno dato conto delle frizioni tra Lega e M5s e Roberto Speranza, con Matteo Salvini e i grillini contrariati dalle richieste del ministro della Salute, che come sempre opta per il pugno di ferro. Insomma, perla situazione è già ...