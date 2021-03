Letta verso la segreteria del Pd: "Mi prendo 48 ore per pensarci" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma - Spiazzato dalla "accelerazione" che nel Partito democratico e' stata data sulla ricerca del segretario e che lo vede al centro dell'interesse dei dem, Enrico Letta si prende 48 ore per "... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma - Spiazzato dalla "accelerazione" che nel Partito democratico e' stata data sulla ricerca del segretario e che lo vede al centro dell'interesse dei dem, Enricosi prende 48 ore per "...

Advertising

graziano_delrio : C’è bisogno di un percorso che porti il @pdnetwork verso un congresso appena sarà possibile. Un percorso per defin… - nicecchi : il titolo di sindaco rileva ed ha valore solo verso la città ed i suoi cittadini, non in una logica politica di lot… - nicecchi : @Dario_Donato il titolo di sindaco evidenza ed ha valore solo verso la città ed i suoi cittadini, non in una logica… - Roky99760738 : RT @ConteZero76: Enrico Letta è la prosecuzione dell'amore verso Conte con altri mezzi. ...anche perché fra i governi Conte ed il governo… - PillaPaladini : RT @ConteZero76: Enrico Letta è la prosecuzione dell'amore verso Conte con altri mezzi. ...anche perché fra i governi Conte ed il governo… -