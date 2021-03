Lazio, Immobile riceve la scarpa d’Oro: “È l’apice della mia carriera, ho un obiettivo preciso” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le parole di Ciro Immobile nel corso della cerimonia di premiazione per la scarpa d'Oro 2020.A margine della Cerimonia di riconoscimento come miglior realizzatore d'Europa, l'attaccante della Lazio, si è concesso ai giornalisti presenti al Campidoglio per la premiazione relativa alla scarpa d'Oro. Ambito premio che il centravanti campano è riuscito a vincere grazie alla straordinaria stagione vissuta con i biancocelesti nel 2019/20."Credo sia il punto più in alto della mia carriera, quando vero questo premio mio viene ancor più la voglia di fare di più e raggiungerne altri. Lo condivido coi miei compagni, senza di loro sarebbe stato impossibile. Soddisfazione per aver ricevuto il premio alla presenza della mia ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le parole di Cironel corsocerimonia di premiazione per lad'Oro 2020.A margineCerimonia di riconoscimento come miglior realizzatore d'Europa, l'attaccante, si è concesso ai giornalisti presenti al Campidoglio per la premiazione relativa allad'Oro. Ambito premio che il centravanti campano è riuscito a vincere grazie alla straordinaria stagione vissuta con i biancocelesti nel 2019/20."Credo sia il punto più in altomia, quando vero questo premio mio viene ancor più la voglia di fare di più e raggiungerne altri. Lo condivido coi miei compagni, senza di loro sarebbe stato impossibile. Soddisfazione per aver ricevuto il premio alla presenzamia ...

