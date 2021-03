La bambina che non voleva cantare stasera su Rai: la storia di Nada (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da un po’ strano pensare che questa sera vedremo parte della storia di una grande artista che per fortuna è ancora in vita! Ma nel passato di Nada e nella sua carriera da giovane c’è tantissimo da raccontare. Ed è per questo che la Rai propone questa sera in prima serata il film tv dal titolo La bambina che voleva cantare con Tecla Insolia protagonista. Una storia che ci porta nel passato di Nada, nelle campagne toscane degli anni sessanta. Un viaggio indietro nel tempo per capire come si diventa Nada e tutto quello che è stato il percorso musicale iniziato davvero, quando era molto molto piccola. Ma soprattutto ci chiederemo perchè Nada, era la bambina che non voleva cantare! Oltre a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da un po’ strano pensare che questa sera vedremo parte delladi una grande artista che per fortuna è ancora in vita! Ma nel passato die nella sua carriera da giovane c’è tantissimo da raccontare. Ed è per questo che la Rai propone questa sera in prima serata il film tv dal titolo Lachecon Tecla Insolia protagonista. Unache ci porta nel passato di, nelle campagne toscane degli anni sessanta. Un viaggio indietro nel tempo per capire come si diventae tutto quello che è stato il percorso musicale iniziato davvero, quando era molto molto piccola. Ma soprattutto ci chiederemo perchè, era lache non! Oltre a ...

