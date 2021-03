Importante scoperta su variante Covid del Sud Africa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le persone infettate da una variante del coronavirus a rapida diffusione ottengono una risposta immunitaria in grado di respingere più ceppi di SARS-CoV-2. La scoperta promette strumenti più efficaci per contrastare la pandemia. Gli scienziati hanno identificato per la prima volta la variante chiamata B.1.351 in Sud Africa alla fine del 2020. Da allora l’hanno collegata a reinfezioni e hanno trovato indizi che diversi vaccini sono meno efficaci contro di essa rispetto alle varianti SARS-CoV-2 circolanti in precedenza in la pandemia. Per intenderci, i vaccini sarebbero meno efficaci con la variante sudAfricana. Ma la scoperta offre informazioni per adeguare i vaccini a diverse varianti. Penny Moore del National Institute for Communicable Diseases di Johannesburg, ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le persone infettate da unadel coronavirus a rapida diffusione ottengono una risposta immunitaria in grado di respingere più ceppi di SARS-CoV-2. Lapromette strumenti più efficaci per contrastare la pandemia. Gli scienziati hanno identificato per la prima volta lachiamata B.1.351 in Sudalla fine del 2020. Da allora l’hanno collegata a reinfezioni e hanno trovato indizi che diversi vaccini sono meno efficaci contro di essa rispetto alle varianti SARS-CoV-2 circolanti in precedenza in la pandemia. Per intenderci, i vaccini sarebbero meno efficaci con lasudna. Ma laoffre informazioni per adeguare i vaccini a diverse varianti. Penny Moore del National Institute for Communicable Diseases di Johannesburg, ...

