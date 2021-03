Firenze | minore soccorsa dopo aver bevuto Questore sospende la licenza al negoziante

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il provvedimento, notificato questa mattina dalle Volanti della Polizia di Stato all’esercizio, è stato adottato sulla base di accertamenti scaturiti a seguito dell’episodio dell’8 marzo che ha coinvolto una giovane fiorentinadi 16 anni: la ragazza è stata rintracciata in tarda mattinata dalle Volanti in strada, in stato di incoscienza a causa dell’abuso di sostanze alcoliche L'articolo proviene daPost.

L'8 marzo scorso una minore in stato di incoscienza era stata soccorsa in strada dopo che aveva abusato di alcolici, e stamani il Questore di Firenze, Filippo Santarelli, ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni ad un pubblico esercizio del centro storico. Il questore di Firenze ha sospeso la licenza ad un pubblico esercizio del centro storico dopo che una ragazza minore di 16 anni è finita in ospedale in stato di incoscienza.