Covid: fonti, decisioni su misure dopo ulteriori dati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si attendono nuovi dati, prima di prendere decisioni sull'inasprimento delle misure per limitare il contagio da Covid. E' quanto emerge al termine della riunione a Palazzo Chigi nella quale sarebbero ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si attendono nuovi, prima di prenderesull'inasprimento delleper limitare il contagio da. E' quanto emerge al termine della riunione a Palazzo Chigi nella quale sarebbero ...

Covid: fonti, decisioni su misure dopo ulteriori dati Si attendono nuovi dati, prima di prendere decisioni sull'inasprimento delle misure per limitare il contagio da Covid. E' quanto emerge al termine della riunione a Palazzo Chigi nella quale sarebbero state fatte valutazioni di scenario, preso atto dell'inasprimento dei contagi e delle proposte del Cts. La ...

