Covid | buona parte della popolazione di Asolo è no vax | boom di contagi e scuole chiuse

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La cittadina di, in provincia di Treviso, conta 268 casi diogni 250 mila abitanti. Un numero in aumento e nettamente superiore rispetto al restoprovincia. Secondo ' Mattino Cinque ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Covid, Ilaria #Capua: 'La soluzione adesso è stare fermi, uscite il meno possibile. Si tratta di due mes… - angelicapavesi : RT @Confagri_Mn: Ai microfoni del Tg di @telemantova il presidente della sezione #latte Manuel Lugli traccia il bilancio dell'annata 2020 d… - TheCarrion89 : RT @gr_grim: L'abnorme mortalità covid italiana è dovuta in buona parte (ed era ovvio) ai massicci tagli alla sanità degli ultimi dieci ann… - panibbi : RT @gaiagioiared: Leggo: la terza ondata di Covid in Veneto sarà tra il 20 e il 22 marzo. Avremo il picco dei contagi. Volevo sapere se si… - Confagri_Mn : Ai microfoni del Tg di @telemantova il presidente della sezione #latte Manuel Lugli traccia il bilancio dell'annata… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid buona

- - > Leggi Anche Coronavirus, l'Inail: scatta l'infortunio anche per gli infermieri no vax che restano contagiati - - > Leggi AncheSpagna, in Galizia multe fino a 600mila euro per chi rifiuta ...... poi arriva lastagione', assicura la Capua, e le cose andranno meglio. Una esortazione che ci fa ripiombare nell'incubo lockdown, esattamente come un anno fa. Massimo D'Alema positivo al...E buona parte del merito è di quella difesa che lunedì ha tenuto ... Alla fine (complice forse la crisi del mercato dovuta al Covid) è rimasto, ha conquistato il posto in squadra e ha anche fatto tre ...grosseto. L’amministratrice delegata e il presidente di Farmacie comunali riunite, Simona Laing e Leonardo Lazzerini, rispondono a quanto dichiarato di recente dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cis ...