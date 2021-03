Coppa America: a Team New Zealand prima regata di finale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Team New Zealand si è aggiudicata la prima regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), battendo la barca italiana Luna Rossa. Lo riporta Sky Sport. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021)Newsi è aggiudicata ladelladidi vela, tenuta nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), battendo la barca italiana Luna Rossa. Lo riporta Sky Sport. .

Advertising

Agenzia_Ansa : La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di… - ilpost : Quando in Italia saranno le quattro del mattino, le due migliori barche a vela di nuova generazione inizieranno a s… - Gazzetta_it : Fantastica Luna Rossa: è 1-1 con New Zealand nella prima giornata #Coppa America - antonioachille1 : Fantastica Luca Rossa: è 1-1 con New Zealand nella prima giornata - IULGIO : RT @Agenzia_Ansa: La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di Auckl… -