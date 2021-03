Congo, Attanasio e Iacovacci uccisi mentre fuggivano. Il carabiniere provò a salvare l'ambasciatore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vittorio Iacovacci tentò di salvare Luca Attanasio, ma finì sulla linea di fuoco dei sequestratori e fu ucciso. Sono questi i primi dettagli che emergono dalla... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vittoriotentò diLuca, ma finì sulla linea di fuoco dei sequestratori e fu ucciso. Sono questi i primi dettagli che emergono dalla...

Advertising

RobTallei : ++ Ucciso in Congo il magistrato che indagava su Attanasio ++ (Ansa) - Avvenire_Nei : Congo. Assassinato il procuratore che indagava sull'agguato all'ambasciatore - Agenzia_Ansa : E' stato ucciso in Congo il magistrato militare che indagava sull'agguato in cui sono morti l'ambasciatore italiano… - fisco24_info : Congo, il carabiniere tentò di portar via Attanasio: La Procura di Roma ipotizza anche il reato di omicidio colposo… - LaStampa : Attanasio e Iacovacci uccisi in Congo mentre fuggivano. Il carabiniere ha provato a salvare l’ambasciatore -