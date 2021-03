“Che delusione per lui”. Alberto Matano, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Si è saputo stamattina (Di mercoledì 10 marzo 2021) Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 9 marzo 2021? Su Rai 1 è andata in onda in prima tv A grande richiesta – Non sono una signora. Su Canale 5 la partita di Champions League Juventus-Porto. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 9 marzo 2021? Niente da fare su Rai 1 per “A grande Richiesta – Non sono una Signora” che ha conquistato 3.939.000 spettatori (13,8%) nella presentazione, e 2.488.000 spettatori pari all’11% di share nel programma vero e proprio. Niente a che vedere col match di Champions League Juventus-Porto che ha raccolto davanti al video 6.309.000 spettatori pari al 24,7% di share. Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile stazionario come le altre sttimane. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 9 marzo 2021? Su Rai 1 è andata in onda in prima tv A grande richiesta – Non sono una signora. Su Canale 5 la partita di Champions League Juventus-Porto. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 9 marzo 2021? Niente da fare su Rai 1 per “A grande Richiesta – Non sono una Signora” che ha conquistato 3.939.000 spettatori (13,8%) nella presentazione, e 2.488.000 spettatori pari all’11% di share nel programma vero e proprio. Niente a che vedere col match di Champions League Juventus-Porto che ha raccolto davanti al video 6.309.000 spettatori pari al 24,7% di share. Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile stazionario come le altre sttimane. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di ...

Advertising

realvarriale : Porto ubriaca @juventusfc. Qualificazione conquistata in 10 contro 11. Eliminazione che getta un'ombra negativa sul… - borghi_claudio : @todorov_denis Su di voi non ho dubbi e vi ringrazio davvero... Invece alcuni cialtroncelli che per fare i fighi sp… - LittlePigo : @SonoNesqui Capisco che, essendo una storia importante, la ferita sia ancora aperta, e che questo possa condizionar… - del_cittadino : RT @Misurelli77: Che delusione,un vero peccato Proprio adesso che,Salvini lo voleva far entrare nel comitato tecnico scientifico https://t.… - AlessandroChig1 : @marco_rogerio_ Oltre la delusione, i conti poi si fanno a Maggio. Ovvio che in confronto alla CL il resto è nulla,… -