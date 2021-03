Champions League, la Juve è fuori ma resta la squadra. Allenatori e dirigenti, invece, hanno vita breve (Di mercoledì 10 marzo 2021) di Lorenzo Giannotti Il pregiudizio universale del mondo Juventino che accompagnò Maurizio Sarri è lo stesso che accolse e tuttora avvolge Andrea Pirlo, almeno fino a ieri sera. Deriso e mai sopportato fino in fondo il primo, incensato e idolatrato il secondo. Folgorato sulla via del Maestro, Andrea Agnelli in due giorni silurò il toscano (decisiva l’eliminazione con il Lione) e ingaggiò il campione del mondo. La repentina sostituzione del timoniere, però, non cambia l’ineluttabile volgere al crepuscolo di un ciclo memorabile. Una squadra vecchia e sfibrata quella dell’ex allenatore del Napoli, un organico rinverdito e assemblato senza un filo conduttore coerente quello dell’ex centrocampista dell’Italia di Lippi. E un grande responsabile: Fabio Paratici, orfano del proprio mentore Beppe Marotta, ora primo in classifica con l’Inter avviata verso lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) di Lorenzo Giannotti Il pregiudizio universale del mondontino che accompagnò Maurizio Sarri è lo stesso che accolse e tuttora avvolge Andrea Pirlo, almeno fino a ieri sera. Deriso e mai sopportato fino in fondo il primo, incensato e idolatrato il secondo. Folgorato sulla via del Maestro, Andrea Agnelli in due giorni silurò il toscano (decisiva l’eliminazione con il Lione) e ingaggiò il campione del mondo. La repentina sostituzione del timoniere, però, non cambia l’ineluttabile volgere al crepuscolo di un ciclo memorabile. Unavecchia e sfibrata quella dell’ex allenatore del Napoli, un organico rinverdito e assemblato senza un filo conduttore coerente quello dell’ex centrocampista dell’Italia di Lippi. E un grande responsabile: Fabio Paratici, orfano del proprio mentore Beppe Marotta, ora primo in classifica con l’Inter avviata verso lo ...

