Carlotta Benusiglio, la procura di Milano chiede il processo per l'ex fidanzato indagato per omicidio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un mese fa l'ultimo no, quello della Cassazione alla richiesta di arresto per l'indagato. Oggi la procura di Milano ha chiesto il processo per Marco Venturi accusato di omicidio per la morte della sua fidanzata, la stilista 37enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa ad un albero, nel capoluogo lombardo, il 31 maggio 2016. Il pm Francesca Crupi, che ha ereditato il fascicolo dall'ex collega Gianfranco Gallo, ha trasmesso l'istanza all'ufficio gip ritenendo necessario il vaglio di un giudice, il gup Raffaella Mascarino. Il pm Gallo aveva chiesto l'arresto, bocciato per tre volte: da un gip, dal Riesame e dalla Cassazione. L'uomo risponde anche di stalking e lesioni contro la stilista, tra il 2014 e il 2016. Venturi, difeso ...

