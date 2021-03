Calciomercato | il Napoli pensa a Belotti per l’attacco

Advertising

Eurosport_IT : Per Max Allegri c'era la fila dei top club europei ???? #Allegri | #Calciomercato | #Napoli - sportli26181512 : Rinnovo Insigne: offerta al ribasso del Napoli: Secondo La Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis vuole...… - Delorean861 : RT @Eurosport_IT: Per Max Allegri c'era la fila dei top club europei ???? #Allegri | #Calciomercato | #Napoli - tuttonapoli : Retroscena Sky: il Napoli voleva Mendy e Giuntoli volò a Marsiglia, ecco perché è andato al Real - BombeDiVlad : ?? Ag. #Hamsik: 'Marek di nuovo a #Napoli? Tutto è possibile, l'estate sarà lunga' #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

... così De Magistris ha presentato la stazione Duomo" Ilsul messicano Luka Romero: è sfida tra italiane CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Grecia: preso uomo che ha dato via a ...Commenta per primo Secondo La Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis vuole allungare di altri quattro anni, fino al 2026, il contratto di Lorenzo Insigne , in scadenza nel 2022, ma con una ...MENDY NAPOLI RETROSCENA – Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena di calciomercato nel suo libro che riguarda il Napoli e Ferland Mendy. Quest’ultimo prima di approdare al Real Madrid nel 2019 po ...Ora il calcio ha dinamiche economiche molto diverse rispetto a quelle rigettate in passato dal Napoli. Se si riproponesse la situazione di Allan, per il quale sono state respinte offerte da 80 milioni ...