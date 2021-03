Calcio: Tardelli, 'alla Juve con il Porto sono mancati i giocatori importanti' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "E' una brutta sconfitta. La prestazione della Juve è stata timida in partenza, una squadra non cattiva anche se poi poteva anche vincere la partita. sono mancati giocatori importanti che tutti si aspettavano". E' l'opinione espressa dall'ex centrocampista della Juventus Marco Tardelli all'Adnkronos, sull'eliminazione dei bianconeri dalla Champions per mano del Porto. "Pirlo rischia? Non ho mai visto la Juve cambiare così tanti allenatori, spero di no. Allegri? Mi sembrerebbe un po' strano il suo ritorno ma è un grande allenatore e può capitare di tutto", ha aggiunto Tardelli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "E' una brutta sconfitta. La prestazione dellaè stata timida in partenza, una squadra non cattiva anche se poi poteva anche vincere la partita.che tutti si aspettavano". E' l'opinione espressa dall'ex centrocampista dellantus Marcoall'Adnkronos, sull'eliminazione dei bianconeri dChampions per mano del. "Pirlo rischia? Non ho mai visto lacambiare così tanti allenatori, spero di no. Allegri? Mi sembrerebbe un po' strano il suo ritorno ma è un grande allenatore e può capitare di tutto", ha aggiunto

