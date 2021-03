Acea, Gola: "Nonostante contesto sfidante risultati 2020 superiori a guidance" (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - "Nel 2020, in un contesto caratterizzato dalla grave pandemia, abbiamo saputo gestire la crisi continuando a garantire i servizi essenziali per i cittadini, mantenendo un elevato livello di efficienza e qualità anche nei mesi più difficili, grazie all'impegno di tutte le nostre persone e agli investimenti realizzati in innovazione e digitalizzazione. I risultati, Nonostante un contesto sfidante, sono in crescita rispetto allo scorso anno e superiori alla guidance comunicata al mercato e testimoniano un'elevata capacità di resilienza e di reazione a situazioni complesse". Ad affermarlo è Giuseppe Gola, l'ad di Acea dopo che il cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - "Nel, in uncaratterizzato dalla grave pandemia, abbiamo saputo gestire la crisi continuando a garantire i servizi essenziali per i cittadini, mantenendo un elevato livello di efficienza e qualità anche nei mesi più difficili, grazie all'impegno di tutte le nostre persone e agli investimenti realizzati in innovazione e digitalizzazione. Iun, sono in crescita rispetto allo scorso anno eallacomunicata al mercato e testimoniano un'elevata capacità di resilienza e di reazione a situazioni complesse". Ad affermarlo è Giuseppe, l'ad didopo che il cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il ...

Advertising

fisco24_info : Acea, Gola: 'Nonostante contesto sfidante risultati 2020 superiori a guidance': 'Nel 2020, in un contesto caratteri… - zazoomblog : Acea: Gola aumento ebitda 2020 dimostra solidità nostri business e validità strategia - #Acea: #aumento #ebitda… - TV7Benevento : Acea: Gola, 'aumento ebitda 2020 dimostra solidità nostri business e validità strategia'... - TV7Benevento : Acea: Gola, 'grazie a risultati raggiunti in 2020 dividendo in crescita'... - TV7Benevento : Acea: Gola, 'in 2021 prevediamo risultati in ulteriore crescita'... -