Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2021 ore 17:45 (Di martedì 9 marzo 2021) Viabilità 9 MARZO 2021 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN ESTERNA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA TRA TIBURTINA E CASILINA SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO D ELL’A24 TRA FIORENTINI E RACCORDO IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMO SULL’A1 FIRENZA Roma PERMANGONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO AL KM 464 SU VIA SALARIA CODE A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA A COLLE FIORITO SU VIA Roma NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SU VIA ARDETINA CODE A CAUSA ID LAVORI TRA FALCOGNANA E VIA DI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021)9 MARZOORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN ESTERNA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA TRA TIBURTINA E CASILINA SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO D ELL’A24 TRA FIORENTINI E RACCORDO IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMO SULL’A1 FIRENZAPERMANGONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO DIREZIONEA CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO AL KM 464 SU VIA SALARIA CODE A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA A COLLE FIORITO SU VIANELLE DUE DIREZIONI MENTRE SU VIA ARDETINA CODE A CAUSA ID LAVORI TRA FALCOGNANA E VIA DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 03 - 2021 ore 16:30 ...DUE DIREZIONI LA SP128 TAVERNA 50 TRA IL KM 0+000 E 2+500 CHIUSA AL TRANSITO SEMPRE PER ALLAGAMENTI VIA DI TRIGORIA NEL TRATTO TRA PIAZZALE DINO VIOLA E VIA ARENA SUL RACCORDO TROVIAMO CODE TRA ROMA ...

Anas: proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione sulla ss318 "di Valfabbrica" ... il traffico in direzione Perugia sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente, con uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo "Gualdo Tadino/Roma" e rientro allo svincolo di Branca. ...

Anas: proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione sulla ss318 "di Valfabbrica" ... il traffico in direzione Perugia sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente, con uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo "Gualdo Tadino/Roma" e rientro allo svincolo di Branca. ...