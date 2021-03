Variazione acquisita Pil 2021 al 2 | 3% | possibile evoluzione positiva

(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – In Italia, nel quarto trimestre, il prodotto interno lordo ha segnato una flessione determinata dai contributi negativi sia della domanda interna sia di quella estera netta. Tuttavia, l’attuale livello del Pil implica unaper il, pari al 2,3%. Lo rileva l’Istat, nella Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana.Il miglioramento della fiducia di imprese e famiglie e la ripresa del commercio internazionale potrebbero costituire dei fattori a sostegno di un’dell’attività economica nei prossimi mesi, conclude l’Istat.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Monrealelive.it.

Corriere dell'Umbria

