Uomini e Donne, ex tronista torna insieme alla storica compagna (con la quale ha anche una figlia) (Di martedì 9 marzo 2021) L'amore tra l'ex tronista di Uomini e Donne Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli era naufragato lo scorso anno dopo quasi dieci anni di relazione, e ad annunciare la fine della storia era stata la Bruscoli sui social. A distanza di un pò di tempo tra i due c'è stato un ritorno di fiamma e a darne notizia è stato Marcelo sulle pagine del settimanale Nuovo, spiegando che la figlia Nicole è stata la calamita che in qualche modo li ha tenuti uniti durante i mesi di separazione: Un figlio resta nel cuore per sempre e Nicole è stata la calamita più forte. Sofia e io abbiamo caratteri decisi ma vogliamo riprovarci. A quanto pare il motivo della breve separazione è riconducibile all'emergenza Coronavirus e al fatto che il lockdown ha influenzato negativamente la coppia, oltre al fatto che Fuentes ha avuto problemi con il suo ...

