Traffico Roma del 09-03-2021 ore 09 | 00

(Di martedì 9 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare un incidente in galleria Appia in carreggiata interna provoca code da Prenestina con ripercussioni sulla diramazione diSud a Torrenova e poi sulla via Appia dove si rallenta dall’aeroporto di Ciampino per un altro incidente Ci sono code in carreggiata esterna tra via Ardeatina è l’uscita Anagnina code sulla via del mare dal raccordo alla Stazione EUR Magliana stazione centro a complicare la situazione un incidente avvenuto al km 7 E400 si lavora alla rimozione di un incidente all’interno della galleria nuova circonvallazione interna all’altezza di ...