Sulla Paura: dal 31 Marzo su RaiPlay (Di martedì 9 marzo 2021) La Paura è un’ossessione che condiziona la libertà delle persone, depotenziandola. E allo stesso tempo ci spinge a vedere in essa quel qualcosa che può aiutarci a discernere tra doppiezza e verità. Dunque, un tema molto forte e di grande attualità. Proposto e analizzato da cinque noti scrittori contemporanei. Nel nuovo format intitolato appunto “Sulla Paura”. In anteprima esclusiva dal 31 Marzo su RaiPlay. Prodotto da Riccardo Brun, Paolo Rossetti, Francesco Siciliano per Panamafilm. Come sarà il format “Sulla Paura”? Ebbene, la Paura che diviene intrattenimento, o meglio una performance teatrale. Nella suggestiva cornice dell’Accademia di Francia a Roma. Nell’ambito del Roma Europa Festival, Edoardo Albinati, Michela Murgia, Melania Mazzucco, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Laè un’ossessione che condiziona la libertà delle persone, depotenziandola. E allo stesso tempo ci spinge a vedere in essa quel qualcosa che può aiutarci a discernere tra doppiezza e verità. Dunque, un tema molto forte e di grande attualità. Proposto e analizzato da cinque noti scrittori contemporanei. Nel nuovo format intitolato appunto “”. In anteprima esclusiva dal 31su. Prodotto da Riccardo Brun, Paolo Rossetti, Francesco Siciliano per Panamafilm. Come sarà il format “”? Ebbene, lache diviene intrattenimento, o meglio una performance teatrale. Nella suggestiva cornice dell’Accademia di Francia a Roma. Nell’ambito del Roma Europa Festival, Edoardo Albinati, Michela Murgia, Melania Mazzucco, ...

Advertising

NewSicilia : Paura sulla #A18 Messina Catania - L'uomo si è giustificato dicendo di essere un imprenditore vinicolo #Newsicilia - tortaadimele : non riesco a credere che i sentimenti dell'altra persona siano puri e sinceri, ho sempre paura che mi usino e che f… - RidiamoSe : @MollyB___ Ma scusa hai visto l'intervista?! Lei ha detto solo cose belle sulla regina!! Il problema sono i media i… - Trepppunti : @matiofubol Io ho paura invece che dato che ho risposto tardi al professore per un aggiornamento sulla tesi adesso… - SalSaracino : @Alessia18991 @cosimo00022934 @supersonico1986 Io me la godo e pure molto.. ma l’ossessione che voi vedete in noi,… -