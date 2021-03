Space Jam: a new legacy prossimamente in arrivo (Di martedì 9 marzo 2021) Arriva una grande notizia per tutti gli amanti del film/cartone animato Space Jam. La pellicola passata alla storia per il suo connubio tra attori reali e cartoni animati che si relazionano tra loro, avrà un sequel che uscirà a breve. Questa volta però conterrà molti più personaggi della Warner Bros rispetto ai Looney Tunes incontrati nel primo film. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere su Space Jam: a new legacy prima della sua uscita ufficiale, fissata per il 16 luglio 2021 al cinema e su HBO Max. Qual è il personaggio tagliato nel nuovo Space Jam: a new legacy? Oltre a contenere molti più personaggi del mondo Warner Bros, il sequel di Space Jam vedrà tutti gli interpreti del film, tra cui LeBron James e suo figlio, bloccati in un mondo digitale della Warner 3000. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Arriva una grande notizia per tutti gli amanti del film/cartone animatoJam. La pellicola passata alla storia per il suo connubio tra attori reali e cartoni animati che si relazionano tra loro, avrà un sequel che uscirà a breve. Questa volta però conterrà molti più personaggi della Warner Bros rispetto ai Looney Tunes incontrati nel primo film. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere suJam: a newprima della sua uscita ufficiale, fissata per il 16 luglio 2021 al cinema e su HBO Max. Qual è il personaggio tagliato nel nuovoJam: a new? Oltre a contenere molti più personaggi del mondo Warner Bros, il sequel diJam vedrà tutti gli interpreti del film, tra cui LeBron James e suo figlio, bloccati in un mondo digitale della Warner 3000. ...

pewmat : Sto ancora piangendo per la svolta furry di Rick DuFer, cioè come fai a notare che Lola Bunny non ha più le tette in Space Jam 2 ma sto male - MieleInferno : Lo nuova Lola di “Space Jam” ha le tettine piccole e il culo grosso come me?? - pavramore : la gente che si lamenta del restyling di Lola bunny, quando questa nuova versione assomiglia più all'originale che… - korvytron : questo è il mio più grosso monkey paw moment finora del tipo 'voglio il sequel di space jam' la zampa di scimmia ch… - gibbannato : @sciefomi lo so anche l'immagine 'originale' di Space Jam 1 che sta girando è una fanart -