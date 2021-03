Sorteggio quarti di finale Champions League | data | programma | orario | tv

(Di martedì 9 marzo 2021) Juventus, Atalanta e Lazio, dopo le sconfitte dell’an, cercheranno la rimonta per ottenere la qualificazione aididella2020-2021 di calcio: le magnifiche otto che sopravvivranno al primo turno ad eliminazione diretta andranno a comporre il tabellone daialla. Sarà unlibero: potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Ildegli accoppiamenti daiallasi svolgerà venerdì 19 marzo alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. La diretta tv sarà affia Sky Sport 24 e Sky Sport Football, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SkyGo e NowTV. OA ...

...di Nyon. La rete segnata da Federico Chiesa all'Estádio do Dragão offre alla squadra di Andrea Pirlo un'opportunità in più nel calcolo delle probabilità. La Juventus si qualifica ai...Ilper iandrà in scena venerdì 19 marzo. STATISTICHE E PRECEDENTI - Le due squadre si erano già affrontate agli ottavi di Champions League nel 2017, ma la Juventus aveva già ...Juventus, Atalanta e Lazio, dopo le sconfitte dell'andata, cercheranno la rimonta per ottenere la qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2020-2021 di calcio: le magnifiche otto che ...Il Benetton Rugby affronterà Agen agli ottavi di Challenge Cup Si è concluso da poco il sorteggio degli ottavi di finale di European Professional Club Rugby, tenutosi a Losanna in Svizzera, che ha dec ...