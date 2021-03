Roma, cerca di sfuggire a un’aggressione ma cade: momenti di paura per una maestra (Di martedì 9 marzo 2021) Lui, “il ragazzo con i capelli ricci e senza mascherina“, sta continuando a seminare il panico nella zona di Monti Tiburtini a Roma. Questa mattina una maestra, nei pressi della scuola Andrea Torre, è stata aggredita proprio nel parcheggio adiacente all’istituto, ma fortunatamente è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Senza non pochi “danni”. La donna, infatti, è scivolata sulle scale e si è slogata la caviglia, mentre il ragazzo (a quanto pare sempre lo stesso, autore di diversi scippi nel quartiere) è scappato. Leggi anche: Roma. ‘Signora può prestarmi un euro?’: poi la minaccia e scappa con i soldi Il ragazzo “con i capelli ricci” che semina il panico a Monti Tiburtini A quanto pare, la maestra aggredita questa mattina ha riconosciuto il ragazzo descritto più volte (e dettagliatamente) nei vari gruppi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) Lui, “il ragazzo con i capelli ricci e senza mascherina“, sta continuando a seminare il panico nella zona di Monti Tiburtini a. Questa mattina una, nei pressi della scuola Andrea Torre, è stata aggredita proprio nel parcheggio adiacente all’istituto, ma fortunatamente è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Senza non pochi “danni”. La donna, infatti, è scivolata sulle scale e si è slogata la caviglia, mentre il ragazzo (a quanto pare sempre lo stesso, autore di diversi scippi nel quartiere) è scappato. Leggi anche:. ‘Signora può prestarmi un euro?’: poi la minaccia e scappa con i soldi Il ragazzo “con i capelli ricci” che semina il panico a Monti Tiburtini A quanto pare, laaggredita questa mattina ha riconosciuto il ragazzo descritto più volte (e dettagliatamente) nei vari gruppi di ...

