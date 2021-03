Nava, primario del Sant'Orsola: "Oggi perdiamo i malati Covid più in fretta. Della malattia sappiamo ancora poco" (Di martedì 9 marzo 2021) “Quanti sono stati i morti del ponte Morandi? E quelli dell’ultimo terremoto? E’ come se ogni giorno ci fosse una tragedia del genere. Ma ormai siamo troppo assuefatti”. A parlare al Corriere Della Sera è Stefano Nava, capo dei reparti di Pneumologia e Terapia sub-terapia intensiva del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il medico prosegue: “Oggi il malato ti scappa in un tempo molto più veloce. Un giorno ha parametri da dimissione, quello seguente viene intubato. Nella primavera del 2020 c’erano focolai più grandi. La bocciofila di Medicina, il corriere Della Bertolini. Adesso invece abbiamo tantissimi cluster familiari. E a causa delle varianti, una età media più bassa di 10-12 anni... Non a caso siamo la prima grande città a essere tornata in lockdown”. Sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) “Quanti sono stati i morti del ponte Morandi? E quelli dell’ultimo terremoto? E’ come se ogni giorno ci fosse una tragedia del genere. Ma ormai siamo troppo assuefatti”. A parlare al CorriereSera è Stefano, capo dei reparti di Pneumologia e Terapia sub-terapia intensiva del Policlinicodi Bologna. Il medico prosegue: “il malato ti scappa in un tempo molto più veloce. Un giorno ha parametri da dimissione, quello seguente viene intubato. Nella primavera del 2020 c’erano focolai più grandi. La bocciofila di Medicina, il corriereBertolini. Adesso invece abbiamo tantissimi cluster familiari. E a causa delle varianti, una età media più bassa di 10-12 anni... Non a caso siamo la prima grande città a essere tornata in lockdown”. Sulla ...

