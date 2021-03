Monza-Vibo oggi, Superlega volley: orario, tv, programma, streaming gara-1 play-off (Di martedì 9 marzo 2021) Cresce l’attesa per la sfida tra Monza e Vibo Valentia che scenderanno in campo oggi, 9 marzo, alle ore 18.00 per gara-1 dei quarti di finale dei play-off della Superlega. Si preannuncia un match equilibrato e spettacolare tra la quarta e la quinta forza del massimo campionato italiano di volley. Il coach del lombardi, Massimo Eccheli, si affiderà ai suoi giocatori migliori partendo da Santiago Orduna al palleggio che avrà il compito di azionare le bocche di fuoco: Donovan Dzavoronok, Adis Lagumdzija e Filippo Lanza. Valerio Baldovin dovrebbe dare fiducia a Davide Saitta in cabina di regia che farà ruotare il gioco d’attacco su Aboubacar, Thibault Rossard, Torey DeFalco e Barthelemy Chinenyeze. Di seguito la data, il calendario completo, il programma ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Cresce l’attesa per la sfida traValentia che scenderanno in campo, 9 marzo, alle ore 18.00 per-1 dei quarti di finale dei-off della. Si preannuncia un match equilibrato e spettacolare tra la quarta e la quinta forza del massimo campionato italiano di. Il coach del lombardi, Massimo Eccheli, si affiderà ai suoi giocatori migliori partendo da Santiago Orduna al palleggio che avrà il compito di azionare le bocche di fuoco: Donovan Dzavoronok, Adis Lagumdzija e Filippo Lanza. Valerio Baldovin dovrebbe dare fiducia a Davide Saitta in cabina di regia che farà ruotare il gioco d’attacco su Aboubacar, Thibault Rossard, Torey DeFalco e Barthelemy Chinenyeze. Di seguito la data, il calendario completo, il...

