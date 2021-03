LIVE Italia-Belgio 0-0 calcio a 5 in DIRETTA | si comincia! Azzurri subito a caccia del gol del vantaggio

Leggi su oasport

(Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASID’AVVIO DELL’CON VIEIRA. 18.58 E’ il momento del sorteggio fra capitan Merlim e capitan Dahbi Reda. 18.55 Inni nazionali: prima gli ospiti, poi l’. 18.50 Le squadre tornano alle rispettive panchine per ricevere gli ultimi dettami tecnico-tattici dai rispettivi allenatori: Bellarte e Bachar. 18.45 Quindici minuti all’inizio del match. Sale la tensione. 18.40 Squadre in campo a Prato per il riscaldamento. 18.35 Arrivano le formazioni ufficiali del match: Miarelli, Murilo, Merlim, Motta, Vieira, Molitierno, Tonidandel, Esposito, Cesaroni, Di Eugenio, Achilli, De Matos, Gui, Podda. All. Bellarte: Idrissi, Ah. Sababti, Dillien, Adnane, Pinheiro, Meyers, Teixeira, Ab. ...