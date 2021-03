L’Isola dei Famosi, Vera Gemma: il tenero ricordo di suo padre (Di martedì 9 marzo 2021) Vera Gemma, figlia del celebre attore Giuliano, è fra i nuovi protagonisti delL’Isola dei Famosi. Cresce l’attesa per l’inizio del reality condotto da Ilary Blasi. Un ritorno in grande stile, dopo un lungo stop imposto dall’emergenza Coronavirus e l’addio di Alessia Marcuzzi allo show. Il cast di personaggi Famosi che voleranno in Honduras è molto ricco e variegato. Attore e volto indimenticabile del cinema italiano, Giuliano Gemma ha avuto numerosi amori, ma il più grande è stato quello per Natalia Roberti, sua prima moglie da cui ha avuto le figlie Giuliana e Vera. La donna è scomparsa nel 1995, mentre nel 2003 Gemma è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. La morte prematura dei genitori ha segnato profondamente l’esistenza di ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021), figlia del celebre attore Giuliano, è fra i nuovi protagonisti deldei. Cresce l’attesa per l’inizio del reality condotto da Ilary Blasi. Un ritorno in grande stile, dopo un lungo stop imposto dall’emergenza Coronavirus e l’addio di Alessia Marcuzzi allo show. Il cast di personaggiche voleranno in Honduras è molto ricco e variegato. Attore e volto indimenticabile del cinema italiano, Giulianoha avuto numerosi amori, ma il più grande è stato quello per Natalia Roberti, sua prima moglie da cui ha avuto le figlie Giuliana e. La donna è scomparsa nel 1995, mentre nel 2003è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. La morte prematura dei genitori ha segnato profondamente l’esistenza di ...

