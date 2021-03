‘L’architetto e le città’, al Maxxi grande mostra su Aldo Rossi (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Architetto, certo. Ma anche poeta, artista, disegnatore, studioso, intellettuale. Teorico della città, vincitore del Pritzker Prize, “star ante litteram” di fama mondiale, Aldo Rossi è il protagonista di una grande mostra al Maxxi, probabilmente la più completa realizzata a Roma grazie agli oltre 800 tra disegni, schizzi, appunti, lettere, fotografie, modelli e documenti che testimoniano e ripercorrono il percorso di un gigante dell’architettura. Curata da Alberto Ferlenga con il coordinamento di Carla Zhara Buda e realizzata in collaborazione con la Fondazione Aldo Rossi, l’esposizione dal titolo ‘L’architetto e le città’ allestita nella Galleria 2 del museo di via Guido Reni sarà aperta al pubblico da domani, 10 marzo, al 17 ottobre 2021. Si parte da un modellino del Duomo di Milano, punto di partenza, ma anche di ritorno della riflessione che ha portato Rossi, nel 1966, a scrivere ‘L’architettura della città’, uno dei testi di architettura più tradotti e diffusi nel mondo, nato negli anni della sua formazione. “È un giovanissimo architetto che appena finita la guerra si pone il compito della ricostruzione. Un impegno non dissimile da quello che abbiamo oggi”, osserva Ferlenga. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Architetto, certo. Ma anche poeta, artista, disegnatore, studioso, intellettuale. Teorico della città, vincitore del Pritzker Prize, “star ante litteram” di fama mondiale, Aldo Rossi è il protagonista di una grande mostra al Maxxi, probabilmente la più completa realizzata a Roma grazie agli oltre 800 tra disegni, schizzi, appunti, lettere, fotografie, modelli e documenti che testimoniano e ripercorrono il percorso di un gigante dell’architettura. Curata da Alberto Ferlenga con il coordinamento di Carla Zhara Buda e realizzata in collaborazione con la Fondazione Aldo Rossi, l’esposizione dal titolo ‘L’architetto e le città’ allestita nella Galleria 2 del museo di via Guido Reni sarà aperta al pubblico da domani, 10 marzo, al 17 ottobre 2021. Si parte da un modellino del Duomo di Milano, punto di partenza, ma anche di ritorno della riflessione che ha portato Rossi, nel 1966, a scrivere ‘L’architettura della città’, uno dei testi di architettura più tradotti e diffusi nel mondo, nato negli anni della sua formazione. “È un giovanissimo architetto che appena finita la guerra si pone il compito della ricostruzione. Un impegno non dissimile da quello che abbiamo oggi”, osserva Ferlenga.

