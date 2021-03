Juventus, Danilo: "Ronaldo incredibile. Pirlo assomiglia a Guardiola" (Di martedì 9 marzo 2021) Mancano ormai poche ore alla sfida di ritorno fra Juventus e Porto . I bianconeri si giocano una stagione intera una gara, dove saranno chiamati a ribaltare la sconfitta per 2 - 1 patita all'andata se ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Mancano ormai poche ore alla sfida di ritorno frae Porto . I bianconeri si giocano una stagione intera una gara, dove saranno chiamati a ribaltare la sconfitta per 2 - 1 patita all'andata se ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Juventus, i convocati per il Porto: ci sono Chiellini e De Ligt, out lo squalificato Danilo - GJustjuve : ?? ?? JUVENTUS NEWS 9 MARCH • Cristiano Ronaldo: Mr. #ChampionsLeague • #JuvePorto Lineups • Danilo on Marca • Mor… - Mediagol : #Juventus, Danilo: 'Il Porto può mettere nei guai, ma noi vogliamo la Champions. CR7? Onorato di far parte della su… - Kingsamuel111 : Criticato da tutti (o quasi), ma oggi é indispensabile. Lo puoi mettere tra i pali, in attacco e anche come centrav… - gilnar76 : Danilo, retroscena di ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -