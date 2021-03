Julio Cesar: «Se oggi sono famoso è perché l’Inter mi ha dato una grossa mano» (Di martedì 9 marzo 2021) Julio Cesar ha parlato dopo l’ingresso nella terza edizione della Hall of Fame: queste le sue parole su Inter TV Julio Cesar ha parlato dopo l’ingresso nella terza edizione della Hall of Fame. Le sue dichiarazioni a Inter TV. TROFEO PREFERITO – «È normale che la Champions sia sempre la Champions, l’abbiamo conquistata dopo tanti anni, ma io penso che il primo trofeo non si dimentica mai. Per questo dico la Supercoppa itailana 2005, io facevo il secondo di Toldo e già sentivo l’importanza di conquistare un trofeo per questa grande società. È stata una cosa molto bella, è arrivata contro una squadra fortissima, contro la Juventus a Torino. Ho capito subito che stavo arrivando in una società bellissima e che c’era tanto da vincere. Si diceva che l’Inter faceva grandi squadre e non vinceva mai, poi è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021)ha parlato dopo l’ingresso nella terza edizione della Hall of Fame: queste le sue parole su Inter TVha parlato dopo l’ingresso nella terza edizione della Hall of Fame. Le sue dichiarazioni a Inter TV. TROFEO PREFERITO – «È normale che la Champions sia sempre la Champions, l’abbiamo conquistata dopo tanti anni, ma io penso che il primo trofeo non si dimentica mai. Per questo dico la Supercoppa itailana 2005, io facevo il secondo di Toldo e già sentivo l’importanza di conquistare un trofeo per questa grande società. È stata una cosa molto bella, è arrivata contro una squadra fortissima, contro la Juventus a Torino. Ho capito subito che stavo arrivando in una società bellissima e che c’era tanto da vincere. Si diceva chefaceva grandi squadre e non vinceva mai, poi è ...

