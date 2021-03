Il matrimonio è sempre e comunque un viaggio meraviglioso, parola di wedding planner (Di martedì 9 marzo 2021) Negli ultimi mesi il settore matrimoni in Italia e nel resto del Mondo ha dovuto convivere con le restrizioni legate alla pandemia. L’ambito cerimonie e ricevimenti ne ha risentito, ma nonostante questo la voglia di vivere, di affrontare il matrimonio è immutata. Il matrimonio è sempre è comunque un viaggio meraviglioso, parola di wedding planner. “Siete audaci, creativi ed eleganti con un pizzico di eccentricità. Desiderate un evento magnifico ed inclusivo in cui sia immancabile il divertimento insieme a chi amate”. È l’invito di Tiziana Etoschi, esperta wedding planner che lavora solo con fornitori pro LGBTQ+, garantendo ai clienti un’esperienza unica, piacevole e serena. Tiziana Etoschi è ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 marzo 2021) Negli ultimi mesi il settore matrimoni in Italia e nel resto del Mondo ha dovuto convivere con le restrizioni legate alla pandemia. L’ambito cerimonie e ricevimenti ne ha risentito, ma nonostante questo la voglia di vivere, di affrontare ilè immutata. Ilundi. “Siete audaci, creativi ed eleganti con un pizzico di eccentricità. Desiderate un evento magnifico ed inclusivo in cui sia immancabile il divertimento insieme a chi amate”. È l’invito di Tiziana Etoschi, espertache lavora solo con fornitori pro LGBTQ+, garantendo ai clienti un’esperienza unica, piacevole e serena. Tiziana Etoschi è ...

rydelcms : RT @kyecms: A comunque non vi meritate affatto Rydel, lei c'è sempre per qualsiasi cosa. Certo durante la sessione era a tratti ma mai mi h… - cheryIcms : RT @kyecms: A comunque non vi meritate affatto Rydel, lei c'è sempre per qualsiasi cosa. Certo durante la sessione era a tratti ma mai mi h… - kyecms : A comunque non vi meritate affatto Rydel, lei c'è sempre per qualsiasi cosa. Certo durante la sessione era a tratti… - hunter18349940 : RT @Iodianaluiste: 19 anni oggi che siamo sposati ed il nostro amore, empatia, complicità e rispetto sono sempre forti e solidi.???????? #a… - Marco69332896 : RT @Iodianaluiste: 19 anni oggi che siamo sposati ed il nostro amore, empatia, complicità e rispetto sono sempre forti e solidi.???????? #a… -