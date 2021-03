Il comune di Firenze pubblica il bando per i diritti d’immagine del calcio storico fiorentino (Di martedì 9 marzo 2021) Un partita del calcio storico fiorentino del 2018 (foto: Gianni Pasquini/IPA)Per la prima volta il comune di Firenze ha pubblicato un bando per la cessione in esclusiva dei diritti d’immagine del calcio storico fiorentino, torneo che si svolge solitamente a giugno (nel 2020 è stato annullato per l’emergenza Covid-19, mentre non è ancora detta l’ultima parola per l’edizione del 2021). È un evento che fonde sport, storia, folklore, campanilismi e costumi storici, di cui Palazzo Vecchio mette a disposizione i diritti sia per la ripresa e la trasmissione in tutto il mondo delle gare sia per realizzare film, serie tv e docufilm. Una nota spiega che è la prima volta che il ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) Un partita deldel 2018 (foto: Gianni Pasquini/IPA)Per la prima volta ildihato unper la cessione in esclusiva deidel, torneo che si svolge solitamente a giugno (nel 2020 è stato annullato per l’emergenza Covid-19, mentre non è ancora detta l’ultima parola per l’edizione del 2021). È un evento che fonde sport, storia, folklore, campanilismi e costumi storici, di cui Palazzo Vecchio mette a disposizione isia per la ripresa e la trasmissione in tutto il mondo delle gare sia per realizzare film, serie tv e docufilm. Una nota spiega che è la prima volta che il ...

Advertising

uispfirenze : #Donne e #uomini uniti per un obiettivo comune! ?? Anche la ASD Nuovo Orizzonte sostiene la campagna… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? A #Firenze è stata prorogata al #3maggio #2021 la scadenza dei permessi ZTL e ZCS e i contra… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? A #Firenze, cantiere per la riparazione di una condotta idrica in piazza Gaddi con chiusura… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Lavori all’impianto dell’illuminazione pubblica in via della Villa Nuova, alla rete idrica in… - muoversintoscan : ?? A #Firenze è stata prorogata al #3maggio #2021 la scadenza dei permessi ZTL e ZCS e i contrassegni disabili (CUD… -